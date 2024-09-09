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8 сентября, 23:04

Совбез Белоруссии заявил о группировке из 14 тысяч украинских солдат на границе

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ сообщил, что вблизи границы с Украиной сосредоточенна военная группа ВСУ. По его словам, группировка насчитывает около 14 тысяч бойцов.

«Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины — около 14 тысяч военнослужащих», — отметил госсекретарь Совбеза.

По его словам, со стороны Белоруссии на границе находятся 4,5 тысячи военных, что в разы меньше украинской. Поэтому разговоры про угрозу для Незалежной со стороны Минска просто смешны, подчеркнул Вольфович.

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Ранее стало известно, что власти Киева исключат участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Как отметили в МВД страны, этот шаг позволит Госпогранслужбе «обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение её режима».

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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