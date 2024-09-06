В Белоруссии после прилёта дрона раскрыли план Украины в зоне отчуждения ЧАЭС

Белорусский политолог Юрий Шевцов после прилёта украинского дрона на территорию республики обратил внимание на странное совпадение. Провокация в Гомеле произошла почти сразу после решения Киева направить войска в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

«Там такая ситуация в этой зоне, что сама Чернобыльская АЭС стоит почти на границе с Белоруссией. Поэтому после аварии в радиусе примерно 30 километров вокруг АЭС была создана полностью отселённая зона с особым режимом пребывания там людей», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».