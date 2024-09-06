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6 сентября, 13:41

В Белоруссии после прилёта дрона раскрыли план Украины в зоне отчуждения ЧАЭС

Шевцов: Граница Белоруссии и Украины является диаметром зоны отчуждения ЧАЭС

Белорусский политолог Юрий Шевцов после прилёта украинского дрона на территорию республики обратил внимание на странное совпадение. Провокация в Гомеле произошла почти сразу после решения Киева направить войска в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

«Там такая ситуация в этой зоне, что сама Чернобыльская АЭС стоит почти на границе с Белоруссией. Поэтому после аварии в радиусе примерно 30 километров вокруг АЭС была создана полностью отселённая зона с особым режимом пребывания там людей», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».

Он подчеркнул, что граница Белоруссии и Украины сегодня является диаметром зоны отчуждения ЧАЭС. При этом политолог не понимает, как Киев собирается размещать там войска и якобы обеспечивать охрану на заражённой территории. Не исключено, что план заключается в использовании Чернобыльской зоны отчуждения для усиления напряжённости на линии соприкосновения двух стран.

«Неадекватное поведение»: Политолог объяснил, зачем Украина направляет войска к Чернобыльской АЭС
«Неадекватное поведение»: Политолог объяснил, зачем Украина направляет войска к Чернобыльской АЭС

Как сообщал Life.ru, в ночь на 5 сентября жители белорусского города Гомеля рассказали о взрывах над городом. Многие заметили неопознанный объект, горящий в небе. Он упал за чертой населённого пункта. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о падении в городе беспилотника. Минобороны Белоруссии подтвердило эти данные, уточнив, что их было несколько. Позже в МЧС уточнили, что при падении сбитого дрона загорелся склад.

«Борьба с союзниками»: Политолог объяснил, почему Киеву выгодно атаковать Белоруссию дронами
«Борьба с союзниками»: Политолог объяснил, почему Киеву выгодно атаковать Белоруссию дронами
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Pixabay / FlorentP

Борис Эльфанд
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