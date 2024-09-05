«Борьба с союзниками»: Политолог объяснил, почему Киеву выгодно атаковать Белоруссию дронами

Украина атакует беспилотниками Белоруссию, чтобы вовлечь её в боевые действия. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Эскалация может быть выгодна Украине для того, чтобы попытаться вовлечь Белоруссию в боевые действия, а впоследствии претендовать на вовлечение в боевые действия на территории всей Восточной Европы стран НАТО. Прежде всего Польши, Литвы и других государств», — отметил эксперт.

По мнению политолога, если Киеву удастся вовлечь в конфликт эти страны так же, как и блок НАТО в целом, то это позволит Украине опираться уже не только на техническую и финансовую помощь, но и непосредственно на помощь вооружённых сил этих государств.

«Я думаю, что в большей степени, конечно, это носит подотчётный характер борьбы с российскими союзниками, которым является Белоруссия. Какие-то подразделения борьбы с российскими ВВС, допустим, или с белорусской ПВО, которые могут угрожать в будущем, просто отчитываются о том, что они проводят работу», — добавил Безпалько.

Эксперт указал: отчитываясь за атаки на Белоруссию, Украина требует от Запада новые дроны, солдат и технические средства борьбы. Он добавил, что президент республики Александр Лукашенко как союзник России представляет собой если не угрозу, то как минимум «неприятность» для Украины.

«Он не представляет из себя союзника для Украины, как, например, многие другие страны, которые формально входят в интеграционные союзы Российской Федерации. Например, Армения, руководство которой делает массу шагов в адрес Украины, которые мы сегодня однозначно оцениваем как недружественные», — уточнил политолог.

Говоря о ночной попытке атаки дронов на Белоруссию, собеседник Life.ru подчеркнул, что ВСУ вряд ли могут спровоцировать боевые действия с использованием всего лишь пяти беспилотников.