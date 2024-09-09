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Регион
9 сентября, 02:05

В СБ Белоруссии рассказали о провокациях Украины и Польши на границе

В СБ Белоруссии заявили о наращивании сил у границы Польшей и странами Балтии

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и страны Балтии усиливают военное присутствие на границе с Минском. В интервью журналу «Национальная обороны» он рассказал, что в рамках операции «Безопасное Подлясье» на польской территории развернута группировка численностью до 17 тысяч человек, из которых восемь тысяч находятся непосредственно у рубежей страны.

«На территории Польши и стран Балтии значительно увеличилась численность боевых танков, боевых бронированных машин различных типов. Хоть и незначительно, но возросло количество артиллерийских систем, боевых самолётов и вертолётов», — сказал госсекретарь Совбеза.

Вольфович подчеркнул, что развёртывание военных сил и активизация информационных кампаний нацелены на создание нестабильности в регионе. А постоянные провокации и различного рода инциденты со стороны европейских стран и Украины стали новым элементом обстановки, указал он.

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Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Запад ожидает от Минска антироссийской политики. Западные государства по-прежнему ожидают, что президент Александр Лукашенко будет действовать в соответствии с их интересами.

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gov.pl

Артём Гапоненко
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