В СБ Белоруссии рассказали о провокациях Украины и Польши на границе

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и страны Балтии усиливают военное присутствие на границе с Минском. В интервью журналу «Национальная обороны» он рассказал, что в рамках операции «Безопасное Подлясье» на польской территории развернута группировка численностью до 17 тысяч человек, из которых восемь тысяч находятся непосредственно у рубежей страны.

«На территории Польши и стран Балтии значительно увеличилась численность боевых танков, боевых бронированных машин различных типов. Хоть и незначительно, но возросло количество артиллерийских систем, боевых самолётов и вертолётов», — сказал госсекретарь Совбеза.

Вольфович подчеркнул, что развёртывание военных сил и активизация информационных кампаний нацелены на создание нестабильности в регионе. А постоянные провокации и различного рода инциденты со стороны европейских стран и Украины стали новым элементом обстановки, указал он.