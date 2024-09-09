ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 00:06

МИД Белоруссии обвинил Запад в попытках навязать Лукашенко антироссийский курс

Рыженков: Запад хочет от Белоруссии проведения антироссийской политики

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», что Запад по-прежнему стремится к тому, чтобы Минск следовал антироссийской линии. Он подчеркнул, что западные страны продолжают ожидать от президента Александра Лукашенко выполнения их интересов.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Запад заинтересован в установлении власти в Белоруссии «псевдодемократических сил», которые поддерживаются извне.

«Их планы не поменялись, и, думаю, пока не закончится активная фаза конфликта, в который вовлечены Украина и Россия, то никакого изменения этой политики не будет», — заявил Рыженков.

Нас бы не было: Лукашенко рассказал, как наследие СССР спасло Россию и Белоруссию от США
Нас бы не было: Лукашенко рассказал, как наследие СССР спасло Россию и Белоруссию от США

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили вопросы развития сотрудничества стран. Российский лидер назвал коллегу мудрым политиком.

Обложка ©

kremlin

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров