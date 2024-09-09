МИД Белоруссии обвинил Запад в попытках навязать Лукашенко антироссийский курс

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», что Запад по-прежнему стремится к тому, чтобы Минск следовал антироссийской линии. Он подчеркнул, что западные страны продолжают ожидать от президента Александра Лукашенко выполнения их интересов.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Запад заинтересован в установлении власти в Белоруссии «псевдодемократических сил», которые поддерживаются извне.

«Их планы не поменялись, и, думаю, пока не закончится активная фаза конфликта, в который вовлечены Украина и Россия, то никакого изменения этой политики не будет», — заявил Рыженков.