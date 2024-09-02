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Регион
2 сентября, 15:15

Нас бы не было: Лукашенко рассказал, как наследие СССР спасло Россию и Белоруссию от США

Лукашенко: Ядерный щит РФ сдерживает агрессию США в сторону Союзного государства

От жёстких действий в адрес России и Белоруссии Штаты сдерживает российский ядерный щит. Такое заявление сделал глава Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи со студентами вузов Витебской области в региональном государственном университете.

«Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, нас бы не было. Сегодня они [США] не знают, что с нами делать: попробуют пожёстче обойтись — будет ответ ядерным ударом. А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь — у тех, кто принимает эти решения»,цитирует белорусского лидера БелТА.

Политик подчеркнул, что США не удалось добиться монополии в сфере ядерных вооружений благодаря успеху в этой области государства-предшественника России и Белоруссии — Советского союза. Лукашенко напомнил, что Штаты могут позволить себе вложить любые средства в развитие приоритетных отраслей. Это и неудивительно — американцы десятилетиями переманивали лучшие умы со всего мира и таким образом добились впечатляющего скачка в технологическом развитии. Ключевым для США стал период после Второй мировой войны и Штаты, по мнению белорусского президента, не утратят своей господствующей позиции на мировой арене, пока доллар является главной валютой в международном обороте.

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Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что научная дерзость учёных Советского Союза внесла огромнейший вклад в победу над нацизмом. По его словам, своим героическим трудом советские специалисты сделали нашу страну одной из величайших научных держав мира.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Юрий Лысенко
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