Нас бы не было: Лукашенко рассказал, как наследие СССР спасло Россию и Белоруссию от США
Лукашенко: Ядерный щит РФ сдерживает агрессию США в сторону Союзного государства
От жёстких действий в адрес России и Белоруссии Штаты сдерживает российский ядерный щит. Такое заявление сделал глава Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи со студентами вузов Витебской области в региональном государственном университете.
«Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, нас бы не было. Сегодня они [США] не знают, что с нами делать: попробуют пожёстче обойтись — будет ответ ядерным ударом. А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь — у тех, кто принимает эти решения», — цитирует белорусского лидера БелТА.
Политик подчеркнул, что США не удалось добиться монополии в сфере ядерных вооружений благодаря успеху в этой области государства-предшественника России и Белоруссии — Советского союза. Лукашенко напомнил, что Штаты могут позволить себе вложить любые средства в развитие приоритетных отраслей. Это и неудивительно — американцы десятилетиями переманивали лучшие умы со всего мира и таким образом добились впечатляющего скачка в технологическом развитии. Ключевым для США стал период после Второй мировой войны и Штаты, по мнению белорусского президента, не утратят своей господствующей позиции на мировой арене, пока доллар является главной валютой в международном обороте.
Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что научная дерзость учёных Советского Союза внесла огромнейший вклад в победу над нацизмом. По его словам, своим героическим трудом советские специалисты сделали нашу страну одной из величайших научных держав мира.
Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov