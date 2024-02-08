Путин: Научная дерзость учёных СССР внесла огромный вклад в победу над нацизмом
Научная дерзость учёных Советского Союза внесла огромнейший вклад в победу над нацизмом. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии по случаю 300-летия Российской академии наук (РАН).
"Сила научного предвидения, как и многогранность, безграничная широта научного поиска всегда отличали работу академии наук, её представители достигали выдающихся успехов не только в гуманитарной сфере, но и в естественных дисциплинах, формировали сильнейшие школы в области математики, физики, химии, биологии, физиологии и медицины", — отметил глава государства.
Как подчеркнул президент, своим героическим трудом советские специалисты сделали нашу страну одной из величайших научных держав мира. В частности, по словам Путина, во второй половине XX века достижения академии наук позволили создать ракетно-ядерный щит, а также обеспечить первенство нашей страны в изучении и освоении космоса.
Также Путин, выступая на церемонии по случаю 300-летия РАН, призвал бережно относиться к академическому наследию России. Кроме того, президент подчеркнул, что наша страна всегда открыта к партнёрству в науке для всех желающих. По словам главы государства, любые запреты на сотрудничество учёных вводят люди явно не академического склада ума, не понимающие, что создать барьеры попросту невозможно.
Kremlin.ru