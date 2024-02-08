Путин: Научная дерзость учёных СССР внесла огромный вклад в победу над нацизмом

Научная дерзость учёных Советского Союза внесла огромнейший вклад в победу над нацизмом. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии по случаю 300-летия Российской академии наук (РАН).

"Сила научного предвидения, как и многогранность, безграничная широта научного поиска всегда отличали работу академии наук, её представители достигали выдающихся успехов не только в гуманитарной сфере, но и в естественных дисциплинах, формировали сильнейшие школы в области математики, физики, химии, биологии, физиологии и медицины", — отметил глава государства.

Как подчеркнул президент, своим героическим трудом советские специалисты сделали нашу страну одной из величайших научных держав мира. В частности, по словам Путина, во второй половине XX века достижения академии наук позволили создать ракетно-ядерный щит, а также обеспечить первенство нашей страны в изучении и освоении космоса.