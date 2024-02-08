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8 февраля, 17:16

Путин: Запад признаёт бессмысленность санкций против отраслей, где РФ превосходит

Санкции против отраслей, где у России есть технологическое превосходство, бессмысленны, и на Западе это прекрасно понимают. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии по случаю 300-летия Российской академии наук (РАН).

"В тех научных, технологических сферах, где у нас весомые уникальные компетенции, наши зарубежные "партнёры" <…> даже и не пытаются вводить против нас какие бы то ни было санкции. <…> Понимают, что это бесполезно и бессмысленно", — отметил глава государства.

Путин рассказал, что нужно для успеха России
Путин рассказал, что нужно для успеха России

Ранее Путин, выступая на церемонии по случаю 300-летия РАН, призвал бережно относиться к академическому наследию России. Также президент подчеркнул, что наша страна всегда открыта к партнёрству в науке для всех желающих учёных. По словам главы государства, любые запреты вводят люди явно не академического склада ума, не понимающие, что создать барьеры попросту невозможно.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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