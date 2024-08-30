Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог добиться трёх главных побед за время руководства республикой. Об этом рассказал учредитель «Царьграда», предприниматель Константин Малофеев.

«Александр Григорьевич возглавил Белоруссию в 1994 году в разгар борьбы с русским языком и нашим Имперским наследием. Лукашенко первым делом вернул русскому языку статус государственного, а Днём независимости объявил день освобождения Минска от гитлеровцев», — пояснил Малофеев в беседе с «Царьградом».

Кроме того, Лукашенко смог сделать перед лицом врага единственно правильный выбор, чтобы избежать украинского сценария. Малофеев дополнил, что белорусский лидер вернул республику на исторический путь триединой Святой Руси.

«И во время попытки «евромайдана» 2020 года прямо бросил пытавшимся расшатать и захватить Белоруссию: «Мы — славяне... Мы — русские люди!», — указал бизнесмен.

Малофеев подчеркнул, что в настоящее время Союзное государство, наконец, начинает обретать имперские черты, несмотря на длительный период становления.