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30 августа, 06:44

«Здоровья и успехов»: Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного в его 70-летний юбилей

Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении своего белорусского коллеги Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Сегодня лидер Союзной республики отмечает 70-летний юбилей.

«Владимир Путин <...> подписал Указ о награждении президента Белоруссии орденом Святого апостола Андрея Первозванного», — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии награждён за выдающиеся заслуги в развитии союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Минском, укрепление дружественных связей между нашими народами и его личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

В поздравительной телеграмме российский лидер сердечно поздравил своего коллегу, отметив, что, занимая важнейший государственный пост Белоруссии, он снискал высокий авторитет как настоящий патриот и мудрый политик. Его действия даже в самых непростых ситуациях отличаются взвешенностью и дальновидностью.

«Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать всё возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества. Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа», — заключил президент России.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что его регулярно призывают отвернуться от России в пользу Запада и присоединиться к вооружённому конфликту на стороне Украине. По словам белорусского лидера, НАТО хочет подвести войска к границе республики со Смоленской областью.

Матвей Константинов
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