Лукашенко убеждают предать Россию и провести войска НАТО под Смоленск
Лукашенко заявил, что ему предлагают отвернуться от РФ и провести войска НАТО
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему регулярно поступают рекомендации отвернуться от России, выбрать сторону Запада и воевать против РФ вместе с Украиной. Его слова приводит белорусское агентство БелТА.
«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня всё это выливается): «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем», — поделился белорусский лидер на педагогическом совете.
Он заявил, что Белоруссия не может принять поступающие ей предложения «на 99%». В связи с этим Лукашенко призвал к пониманию того, в какой ситуации и обстановке работает белорусское правительство с ним во главе. На этом он предложил закрыть данную тему, заявив, что он как президент будет делать свою работу вместе со своими коллегами.
Идея втянуть Белоруссию в войну звучит особенно глупо, если речь идёт о противостоянии с Россией на стороне Украины, поскольку главной задачей для себя политик считает именно недопущение конфликта с участием своей страны. Видимо, Запад не оставляет попытки даже на фоне заявлений Лукашенко о его приверженности идее развития Союзного государства. По словам белорусского политика, действовать нужно именно в этом направлении, а у руководства России и Белоруссии «хватит ума», чтобы выстроить такой проект. К тому же он считает, что в мире настают времена, когда Западу придётся попрощаться с эпохой своего господства, уступив дорогу государствам с Юга и Востока.