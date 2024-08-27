Лукашенко убеждают предать Россию и провести войска НАТО под Смоленск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему регулярно поступают рекомендации отвернуться от России, выбрать сторону Запада и воевать против РФ вместе с Украиной. Его слова приводит белорусское агентство БелТА.

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня всё это выливается): «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем», — поделился белорусский лидер на педагогическом совете.