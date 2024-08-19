Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 19:18

"Мы настолько близки": Лукашенко заявил об отсутствии разногласий с Путиным по Союзному государству

Лукашенко заявил, что у глав Белоруссии и РФ нет разногласий по будущему союза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что у него нет разногласий с президентом России Владимиром Путиным по будущему Союзного государства. Соответствующее заявление прозвучало в интервью программе "Вести недели", показанному по телеканалу "Беларусь-1".

"Нам надо экономику поставить на крепкий фундамент. Я думал: кто в России как-то тормозит? Это не политика Путина. У нас настолько общие взгляды, мы настолько близки друг с другом. У нас вообще нет никаких разногласий", — сообщил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что когда-то выдвигал формулу об общем Отечестве, которое должно было располагаться на пространстве от Бреста до Владивостока.

"Будут два государства как единое целое. И у нас ума хватит для того, чтобы выстроить такие отношения. Вот в этом направлении нам сегодня надо действовать. Другого не дано. Мы это не скрываем, потому что мы фактически в одной лодке. Что тут скрывать? Опрокинется — оба там утонем: и Россия, и Белоруссия", — заключил белорусский президент.

Лукашенко высоко оценил обороноспособность Союзного государства после учений
Лукашенко высоко оценил обороноспособность Союзного государства после учений

Ранее Лукашенко признался, что готовит белорусов к своему уходу. По его словам, 30 лет — это большой срок.

Обложка ©

Life.ru

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • союзноегосударство
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров