"Мы настолько близки": Лукашенко заявил об отсутствии разногласий с Путиным по Союзному государству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что у него нет разногласий с президентом России Владимиром Путиным по будущему Союзного государства. Соответствующее заявление прозвучало в интервью программе "Вести недели", показанному по телеканалу "Беларусь-1".

"Нам надо экономику поставить на крепкий фундамент. Я думал: кто в России как-то тормозит? Это не политика Путина. У нас настолько общие взгляды, мы настолько близки друг с другом. У нас вообще нет никаких разногласий", — сообщил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что когда-то выдвигал формулу об общем Отечестве, которое должно было располагаться на пространстве от Бреста до Владивостока.

"Будут два государства как единое целое. И у нас ума хватит для того, чтобы выстроить такие отношения. Вот в этом направлении нам сегодня надо действовать. Другого не дано. Мы это не скрываем, потому что мы фактически в одной лодке. Что тут скрывать? Опрокинется — оба там утонем: и Россия, и Белоруссия", — заключил белорусский президент.