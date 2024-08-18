"30 лет — это много": Лукашенко признался, что готовит белорусов к своему уходу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит граждан к своему уходу с поста главы государства. Об этом политик заявил в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Все считают так: "30 лет — это много, с ума сойти. Это единицы — люди, которые работают 30 лет [в должности президента]". И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно", — сказал глава Белоруссии.

Лукашенко добавил, что готовит людей к своему уходу с поста президента, так как не хочет, чтобы в обществе возникло какое-либо чувство разочарования.

Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. Он первый и пока единственный президент республики. Политик побеждал на выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годов.

Напомним, накануне глава ЦИК Белоруссии заявил, что республика готова в любой момент провести выборы президента. Они должны пройти не позднее 20 июля 2025 года и, по словам чиновника, завершить "масштабную политическую модернизацию", запущенную референдумом 2022 года о внесении изменений и дополнений в конституцию Союзной республики.