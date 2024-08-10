"Я не вечный": Лукашенко призвал белорусов привыкать к мысли о новом президенте

Белорусам надо готовиться к тому, что глава республики когда-нибудь сменится. Об этом лидер страны Александр Лукашенко заявил во время беседы с жителями Городища в Шкловском районе.

"Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы" — цитирует слова главы страны "Беларусь сегодня".

По его словам, сейчас главная задача — не допустить конфликта, уберечь от войны Беларусь и спокойно решать свои проблемы. Он отметил, что хочет оставить преемнику мирную страну, поселиться в белорусской деревне и приезжать в Минск, который с годами будет становиться только лучше, как и всё государство.