"Я не вечный": Лукашенко призвал белорусов привыкать к мысли о новом президенте
Лукашенко: Белорусам надо готовиться к тому, что президент сменится
Белорусам надо готовиться к тому, что глава республики когда-нибудь сменится. Об этом лидер страны Александр Лукашенко заявил во время беседы с жителями Городища в Шкловском районе.
"Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы" — цитирует слова главы страны "Беларусь сегодня".
По его словам, сейчас главная задача — не допустить конфликта, уберечь от войны Беларусь и спокойно решать свои проблемы. Он отметил, что хочет оставить преемнику мирную страну, поселиться в белорусской деревне и приезжать в Минск, который с годами будет становиться только лучше, как и всё государство.
Ранее Лукашенко заявлял, что просит у Бога только здоровья. Кроме того, он поставил на место оппозиционеров, которые считают, что лидер ворует. По его словам, он готов отдать все деньги, которые якобы получил незаконным путём, если их смогут найти.
Life.ru