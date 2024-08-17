Глава ЦИК Карпенко: Белоруссия готова в любой момент провести выборы президента

Центризбирком (ЦИК) Белоруссии готов в любой момент провести выборы президента, заявил председатель комиссии Игорь Карпенко. Они должны пройти не позднее 20 июля 2025 года и, по словам чиновника, завершить "масштабную политическую модернизацию", запущенную референдумом 2022 года о внесении изменений и дополнений в конституцию Союзной республики.

"И логично, что выборы президента как важной ветви власти, которая координирует другие ветви власти, — достаточно важный институт в этой политической модернизации. Поэтому будем ждать решения Палаты представителей (нижняя палата парламента, — Прим. Life.ru). ЦИК готов к проведению выборов в любой момент", — цитирует Карпенко агентство БелТА.

По словам главы ЦИК, "потенциальные организаторы" уже проходят обучение на базе Академии управления при президенте, однако подобные курсы также запущены в регионах республики. На данный момент определяется, на каких участках будут проходить выборы и нужно ли закупить дополнительное оборудование.