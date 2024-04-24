Лукашенко назвал условие, при котором уйдёт с поста президента Белоруссии

Александр Лукашенко заговорил о своём уходе с должности главы Белоруссии. Выступая на заседании Всебелорусского народного собрания, он заявил, что покинет свой президентский пост только тогда, когда рядом с ним появится человек, который не предаст.

"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Всё!" И когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью", — указал политик.