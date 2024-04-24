Лукашенко назвал условие, при котором уйдёт с поста президента Белоруссии
Лукашенко будет готов уйти на покой, когда появится человек, который не предаст
Александр Лукашенко. Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко заговорил о своём уходе с должности главы Белоруссии. Выступая на заседании Всебелорусского народного собрания, он заявил, что покинет свой президентский пост только тогда, когда рядом с ним появится человек, который не предаст.
"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Всё!" И когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью", — указал политик.
По словам белорусского лидера, он хочет, чтобы финиш его политической жизни был достойным, а власти республики не угробили то, что сами создали.
Как уже рассказывал Life.ru, в ходе выступления на заседании Лукашенко сделал ряд важных заявлений, например, сообщил, что Белоруссия разместила у себя ядерное оружие так же, как и США в Европе, а заодно напомнил, что его применение — это только его с президентом РФ Владимиром Путиным дело. Кроме того, белорусский политик прошёлся и по Украине, уличив каждого главу Незалежной в воровстве. Также Лукашенко сегодня избрали председателем Всебелорусского народного собрания.