Лукашенко избрали председателем Всебелоруского народного собрания
Александр Лукашенко. Фото © Telegram / ЦИК Белоруссии
Делегаты Всебелорусского народного собрания выбрали нового председателя. Им стал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК республики.
"Решение принято", — прокомментировал итоги выборов председатель ЦИК страны Игорь Карпенко
Стоит отметить, что белорусский лидер был единственным кандидатом на должность. Его заместителем назначили помощника президента Республики Беларусь, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Белоруссии Александра Косинца.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Лукашенко выставил жёсткое условие трём белорусским губернаторам: либо они поправляют проблемные ситуации в сфере сельского хозяйства, либо, если распоряжение его не будет выполнено к концу года, все будут "репрессированы". Ультиматум был выставлен главам Витебской, Могилёвской и Гомельской областей.