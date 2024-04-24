Лукашенко избрали председателем Всебелоруского народного собрания

Ранее Life.ru рассказывал о том, что Лукашенко выставил жёсткое условие трём белорусским губернаторам: либо они поправляют проблемные ситуации в сфере сельского хозяйства, либо, если распоряжение его не будет выполнено к концу года, все будут "репрессированы". Ультиматум был выставлен главам Витебской, Могилёвской и Гомельской областей.