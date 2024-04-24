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24 апреля, 10:44

Замглавы генштаба Тумар заявил, что Белоруссия разрабатывает лазерное оружие

Замглавы Генштаба белорусских Вооружённых сил по научной работе Виктор Тумар. Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Замглавы Генштаба белорусских Вооружённых сил по научной работе Виктор Тумар. Обложка © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Белоруссия занимается разработкой лазерного оружия. Об этом сообщил замглавы Генштаба белорусских Вооружённых сил по научной работе Виктор Тумар на выставке, где были представлены главные достижения НИИ ВС республики.

"Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только своё, белорусское. Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идём непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", приводятся его слова в телеграм-канале Министерства обороны Белоруссии.

Тумар добавил, что Белоруссия уделяет большое внимание вопросу обеспечения военной безопасности на стратегическом уровне. На выставке представлены некоторые результаты работы в этом направлении, в частности, взаимодействие военного ведомства с Национальной академией наук Беларуси, а также с ВПК страны и Министерством промышленности.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как США потерпели неудачу при попытке установить лазерное оружие на самолёт. Военно-воздушные силы Америки отказались от идеи проведения испытаний воздушного судна огневой поддержки, оборудованного пушкой AHEL. Причиной такого решения были указаны "технические сложности".

Юрий Лысенко
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