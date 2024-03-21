США потерпели неудачу при попытке установить лазерное оружие на самолёт

ВВС США отказались от лётных испытаний самолёта огневой поддержки AC-130J Ghostrider с лазерной пушкой AHEL, пишет The War Zone со ссылкой на командование специальных операций войск. Причиной называются некие "технические проблемы", помешавшие интеграции установки в воздушное судно.

"После выполнения значительных комплексных работ на высокой мощности в ходе наземных испытаний под открытым небом твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами", — сообщили там.

Сроки проведения испытания несколько раз переносились, пока в ноябре 2023 года они не были анонсированы на январь 2024 года. К слову, в бюджетном запросе Пентагона на 2025 финансовый год нет ни слова о программе AHEL, что объясняется её закрытием.