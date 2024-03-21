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21 марта, 07:26

США потерпели неудачу при попытке установить лазерное оружие на самолёт

США не смогли установить лазерное оружие на самолёт огневой поддержки AC-130J

Военно-транспортный самолёт AC-130. Обложка © ТАСС / AP / Esteban Felix

Военно-транспортный самолёт AC-130. Обложка © ТАСС / AP / Esteban Felix

ВВС США отказались от лётных испытаний самолёта огневой поддержки AC-130J Ghostrider с лазерной пушкой AHEL, пишет The War Zone со ссылкой на командование специальных операций войск. Причиной называются некие "технические проблемы", помешавшие интеграции установки в воздушное судно.

"После выполнения значительных комплексных работ на высокой мощности в ходе наземных испытаний под открытым небом твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами", — сообщили там.

Сроки проведения испытания несколько раз переносились, пока в ноябре 2023 года они не были анонсированы на январь 2024 года. К слову, в бюджетном запросе Пентагона на 2025 финансовый год нет ни слова о программе AHEL, что объясняется её закрытием.

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Напомним, ВС России уже пользуются лазерным оружием. Так, в мае 2022 года Юрий Борисов сообщил, что войска начали получать серийные комплексы "Пересвет", способные ослеплять все спутниковые системы разведки, которые находятся на орбите на расстоянии до полутора тысяч километров.

Матвей Константинов
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