США потерпели неудачу при попытке установить лазерное оружие на самолёт
США не смогли установить лазерное оружие на самолёт огневой поддержки AC-130J
Военно-транспортный самолёт AC-130. Обложка © ТАСС / AP / Esteban Felix
ВВС США отказались от лётных испытаний самолёта огневой поддержки AC-130J Ghostrider с лазерной пушкой AHEL, пишет The War Zone со ссылкой на командование специальных операций войск. Причиной называются некие "технические проблемы", помешавшие интеграции установки в воздушное судно.
"После выполнения значительных комплексных работ на высокой мощности в ходе наземных испытаний под открытым небом твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами", — сообщили там.
Сроки проведения испытания несколько раз переносились, пока в ноябре 2023 года они не были анонсированы на январь 2024 года. К слову, в бюджетном запросе Пентагона на 2025 финансовый год нет ни слова о программе AHEL, что объясняется её закрытием.
Напомним, ВС России уже пользуются лазерным оружием. Так, в мае 2022 года Юрий Борисов сообщил, что войска начали получать серийные комплексы "Пересвет", способные ослеплять все спутниковые системы разведки, которые находятся на орбите на расстоянии до полутора тысяч километров.