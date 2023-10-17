Удар ценой в 1 доллар: Какой боевой лазер есть у Израиля и когда его применят В израильских СМИ появились ролики о том, как армия применяет боевую систему лазеров "Железный луч", входящую в ПВО страны. Власти страны хоть и опровергают использование этой системы, но в Израиле она есть давно. Что известно о "Железном луче"? 16 октября, 22:42 Во время презентации боевой системы лазеров "Железный луч", Израиль, 2022 год. Обложка © ТАСС / Zuma

"Железный луч" закрывает небо Израиля

По данным СМИ, "Железный луч" отражал ракетную атаку ХАМАС. Такая ПРО способна перехватывать ракеты на дальности до семи километров. Однако позже израильский журналист Итай Блюменталь сообщил, что власти Израиля не подтвердили использование боевого лазера.

Система "Железный луч" уже давно имеется в Израиле. Военный концерн Rafael впервые продемонстрировал эту систему на выставке в Сингапуре 11 февраля 2014 года. Тогда же сообщалось, что было проведено свыше ста успешных испытаний: лазер уничтожал беспилотники, снаряды и мины. Разработку финансирует Министерство обороны Израиля. По некоторым данным, разработка обошлась в 150 миллионов долларов. Главным преимуществом системы является низкая стоимость "боеприпаса". Если каждая ракета-перехватчик для "Железного купола" стоит от 50 до 100 тысяч долларов, то лазерный разряд оценивается всего в один доллар.

Изначально "Железный луч" разрабатывали как дополнение к системе "Железный купол". Лазеры должны быть эффективны против дронов и смогут поражать несколько целей одновременно.

Во время презентации боевой системы лазеров "Железный луч", Израиль, 2022 год. Фото © Wikipedia / U.S. Embassy Jerusalem

В состав "Железного луча" входят две лазерные установки, радиолокационная установка, пункт управления. Система установлена на грузовых автомобильных шасси. Сами лазерные установки спрятаны внутри стандартных грузовых контейнеров. Основным элементом является волоконно-оптический лазер, который "перегревается", чтобы сбивать снаряды. "Железный луч" может поразить цель за секунды.

"Железный луч" может служить не только системой класса "земля – воздух", но и лазером, установленным на самолёте для атак "воздух – воздух". Это разработка компании Elbit. Таким образом, можно создать защитную стену из лазеров наземного и воздушного базирования. Есть также планы по созданию лазеров космического базирования.

В феврале 2022 года Минобороны Израиля прогнозировало, что поставит "Железный луч" на охрану неба примерно через год.

"Используя новую технологию, оборонному ведомству удалось точно сфокусировать луч на дальних целях, включая преодоление атмосферных возмущений. Эта технология позволяет разработать высокоэффективные оперативные системы, которые будут служить дополнительным уровнем защиты для обеспечения безопасности Израиля в воздухе, на суше и море", — сообщало тогда Минобороны изданию Jewish News Syndicate.

В каких странах НАТО есть боевые лазеры

Боевой лазер DragonFire. Фото © navalnews.com

Осенью прошлого года появились сообщения о том, что британский центр исследования новейшего оружия "Портон-Даун" представил свою очередную разработку — боевой лазер DragonFire.

Комплекс устанавливается на башне. В нём два лазера — поменьше для наведения и большой поражающий. Сообщается, что принцип их действия основан на разработанной в Великобритании технологии: свет проходит через десятки стеклянных волокон. Вопрос в том, что дальше всё это множество разрозненных лучей каким-то образом объединяется в единый супермощный. Как именно это делается, не говорят, — секрет.

Известно, что это пока прототип-демонстратор, его создали в 2016 году, что обошлось в 39 миллионов долларов. Малый лазер успешно продемонстрировали в Шотландии летом 2022 года, а теперь в "Портон-Дауне" опробовали большой. По опубликованным данным, его применили для атаки различных целей на расстоянии до 3,4 километра. А дальше предстоит провести уже полномасштабные испытания со стрельбой по быстро движущимся целям. Опять же дата не разглашается.

По формулировке британского правительства, лазер обеспечивает "более низкую стоимость летального исхода". С другой стороны, сам лазерный комплекс — весьма дорогостоящее оружие, притом требует очень много энергии.

Меж тем в США ещё в 2014 году испытали боевой лазер для поражения неприятельских дронов и катеров, который предполагается устанавливать на военных кораблях. Есть даже видео, где показано, как беспилотник-мишень пикирует и рушится на Землю под воздействием огненного луча.

Российский "Пересвет"

Лазерный комплекс "Пересвет". Фото © YouTube / Минобороны России

В России есть два боевых лазерных комплекса. Один из них — "Пересвет". О них стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Это мобильный самоходный комплекс, то есть ездит на собственном транспорте.

Сегодня "Пересвет" — важная составляющая российской эшелонированной системы ПВО, предназначение его — борьба с высокоточными системами вооружения, которые используют оптико-электронные головки самонаведения на конечном участке полёта, к примеру американские крылатые ракеты с системой наведения TERCOM. "Пересвет" способен ослеплять спутники-шпионы на низкой опорной и околоземной, а также синхронных орбитах высотой до полутора тысяч километров.

Теоретически с помощью "Пересвета" можно стирать данные, полученные вражеским авиаразведчиком. По ещё одной версии, "Пересвет" может оказаться эффективным при борьбе с беспилотниками противника.

Но весной 2022 года Юрий Борисов (тогда вице-премьер, а сейчас глава "Роскосмоса") рассказал, что в распоряжении Российской армии появился ещё один (гораздо более мощный) лазерный комплекс — "Задира", который уже не обезвреживает, а физически уничтожает технику противника тепловым лучом. По словам Борисова, в ходе испытаний этот лазер успешно сжёг беспилотник на расстоянии пять километров. Надо сказать, комплекс "Задира" общественности пока не показывают.

В специализированном издании The Space Review отмечалось, что все разговоры о российских лазерах точно не блеф и не "мультики" и подтверждены документально. Более того, помимо "Пересвета", есть лазерная система воздушного базирования "Сокол-эшелон" и наземная стационарная лазерная система "Калина".

На лазерное оружие возлагают большие надежды, потому что поразить цель лучом дешевле, чем сбить ракетой.

Сможет ли боевой лазер изменить расклад сил в конфликте Израиля и Палестины? 0 На данном этапе лазер может быть только частью ПВО Не сможет, эти разработки пока очень сырые Я не верю, что лазеры могут что-то уничтожать

Авторы Адель Романенкова