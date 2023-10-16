Военный эксперт объяснил, почему ролик с лазерным оружием Израиля является фейком
Эксперт Прохватилов: Применение лазерного оружия на сегодняшний день невозможно
Видеоролик с якобы работой лазерного оружия Израиля является фейком, убеждён старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, на кадрах, разлетевшихся вечером 15 октября по соцсетям, нет ничего даже напоминающего лучи боевого лазера. Более того, на сегодняшний день технические возможности создания подобной установки попросту отсутствуют.
Фейковый ролик работы лазерного комплекса "Железный луч" в Израиле. Видео © X (бывший Twitter) / Israel Mossad
"Технически на данный момент сбивать что-то лазерами нельзя. Да, можно сделать мощнейшую лазерную установку, которая выстрелит в ракету лучом, но энергетически это пока недостижимо", — сказал эксперт в беседе с "Лентой.ру".
Как пояснил Прохватилов, для уничтожения целей световым лучом нужна колоссальная энергия. И эксперименты с лазерным оружием, которые сегодня проводятся в США, Китае и других странах, показывают, что необходимых для этого технологий пока ещё нет.
Отметим, что ролик, на котором, как утверждалось, была запечатлена работа системы лазерного перехвата "Железный луч", накануне опубликовали израильские паблики. Среди них аккаунт Israel Mossad (разведка Израиля) в соцсети X, на который подписано более 100 тысяч человек. Впоследствии этот же аккаунт опубликовал опровержение, в котором со ссылкой на ЦАХАЛ сообщалось, что "Железный луч" пока не функционирует.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. Он также добавил, что Россия не видит альтернатив урегулированию палестино-израильского конфликта путём переговоров.
Кадр из видео X (бывший Twitter) / Israel Mossad