Военный эксперт объяснил, почему ролик с лазерным оружием Израиля является фейком

Видеоролик с якобы работой лазерного оружия Израиля является фейком, убеждён старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, на кадрах, разлетевшихся вечером 15 октября по соцсетям, нет ничего даже напоминающего лучи боевого лазера. Более того, на сегодняшний день технические возможности создания подобной установки попросту отсутствуют.

Фейковый ролик работы лазерного комплекса "Железный луч" в Израиле. Видео © X (бывший Twitter) / Israel Mossad

"Технически на данный момент сбивать что-то лазерами нельзя. Да, можно сделать мощнейшую лазерную установку, которая выстрелит в ракету лучом, но энергетически это пока недостижимо", — сказал эксперт в беседе с "Лентой.ру".

Как пояснил Прохватилов, для уничтожения целей световым лучом нужна колоссальная энергия. И эксперименты с лазерным оружием, которые сегодня проводятся в США, Китае и других странах, показывают, что необходимых для этого технологий пока ещё нет.