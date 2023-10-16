Нетаньяху заявил о готовности армии Израиля к долгой войне до полной победы
Армия Израиля готова к долгой войне до полной победы в условиях эскалации ситуации вокруг сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, открывая зимнюю сессию Кнессета (парламент).
"Наши бойцы готовы к продолжительной войне, и она произойдёт — до полной победы над нашими врагами", — подчеркнул политик в эфире парламентского телеканала.
Напомним, 7 октября радикальная палестинская группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, а её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС, а президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. Глава государства добавил, что Россия не видит альтернатив урегулированию палестино-израильского конфликта путём переговоров. Сегодня Путин пообщается по телефону с Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.
ТАСС / AP / Jacquelyn Martin