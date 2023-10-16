Нетаньяху заявил о готовности армии Израиля к долгой войне до полной победы

Армия Израиля готова к долгой войне до полной победы в условиях эскалации ситуации вокруг сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, открывая зимнюю сессию Кнессета (парламент).

"Наши бойцы готовы к продолжительной войне, и она произойдёт — до полной победы над нашими врагами", — подчеркнул политик в эфире парламентского телеканала.