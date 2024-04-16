"Ждите репрессий": Лукашенко раскритиковал работу белорусских губернаторов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от глав трёх регионов страны улучшить положение дел в сельском хозяйстве. В случае невыполнения поручений по итогам года он пригрозил им "репрессиями", пишет БелТА.

Во время совещания о развитии сельской местности и повышении производительности аграрной отрасли белорусский лидер предостерегал руководителей трёх регионов, в которых проблема сельского хозяйства является наиболее насущной, о жёстком спросе за результат к концу текущего года. Адресовано это было руководителям Витебской, Могилёвской и Гомельской областей Александру Субботину, Анатолию Исаченко и Ивану Крупко.

"Я вам скажу так, Александр Михайлович, вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году — ждите жесточайших репрессий. Открытым текстом вам говорю. Другого у меня нет", — предупредил Лукашенко.

Говоря про Витебскую область, белорусский президент отметил, что желаемый итог от создания агропромышленных объединений в этом регионе пока не достигнут. Он добавил, что не станет позволять "вешать лапшу", а исполнение каждого обещания губернаторов будет отслеживаться.

"Если мне в течение недели государственный контроль доложит, что у вас энергонасыщенные трактора стоят под забором или работают на износ, вы не то что не получите ни одного трактора… Ещё открыто вам скажу, как бы непопулярно (ни звучало. — Прим. Life.ru): вы все сядете. Вот и всё", — заявил глава государства.