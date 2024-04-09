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9 апреля, 18:28

"Больше щёлканья каблуками": Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии

Лукашенко: Военно-промышленный комплекс Белоруссии пока работает слабо

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Белоруссии пока работает слабо. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Политик пообещал проверить результаты работы ВПК и военных на полигонах в ближайшее время.

"ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щёлканья каблуками. Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее", — сказал белорусский лидер, выступая на совещании о состоянии и задачах развития промышленности.

Глава республики подчеркнул, что "шутить здесь нельзя", поскольку без серьёзного отношения к развитию ВПК "все наши здесь разговоры коту под хвост".

А накануне Лукашенко предупредил об угрозе вторжения западных войск в Белоруссию. Он обратил внимание, что ситуацию провоцируют белорусские оппозиционеры, которые в своё время уехали на Запад. По словам президента республики, они "бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги".

Лукашенко заявил, что не хочет войны, но уже к ней готовится
Лукашенко заявил, что не хочет войны, но уже к ней готовится
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Сайт президента Белоруссии

Наталья Исакова
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