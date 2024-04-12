Лукашенко: Белоруссия будет помогать России в создании космической станции

Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным и космонавтами.

"Своя будет космическая станция, [ракета-носитель] "Ангара" всё-таки затащит туда это оборудование. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать", — сказал Лукашенко.