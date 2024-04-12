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12 апреля, 15:55

Лукашенко: Белоруссия будет помогать России в создании космической станции

Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным и космонавтами.

"Своя будет космическая станция, [ракета-носитель] "Ангара" всё-таки затащит туда это оборудование. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать", — сказал Лукашенко.

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Ранее Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Накануне они уже провели переговоры, обсуждение всех вопросов заняло почти четыре часа. Российский лидер в ходе встречи отметил успешный старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. По его словам, это открывает двери в новый этап развития космической отрасли. А сегодня вновь состоялась встреча глав двух государств, на которой также присутствовали и недавно возвратившиеся с МКС космонавты.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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