Лукашенко: Запад забрасывает диверсантов в Белоруссию через Украину и Польшу

"Диверсантов десятками через южную границу, через Польшу нам забрасывают с десятками килограммов тротила", — сказал президент. Но, несмотря на угрозы со стороны недоброжелателей, МВД держит всё под контролем, подчеркнул он.

Life.ru писал, что сегодня проходит заседание VII Всебелорусского народного собрания. В начале мероприятия Лукашенко затронул тему размещения ядерного оружия в стране. Он отметил, что Белоруссия установила на своей территории ЯО так же, как это делают США в Европе. Белорусский лидер также подчеркнул, что применение боеприпасов — это только его с российским коллегой Владимиром Путиным дело.