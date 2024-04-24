Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 15:53

Лукашенко: Запад забрасывает диверсантов в Белоруссию через Украину и Польшу

Запад отправляет в Белоруссию десятки диверсантов через Украину и Польшу, заявил глава республики Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

"Диверсантов десятками через южную границу, через Польшу нам забрасывают с десятками килограммов тротила", — сказал президент. Но, несмотря на угрозы со стороны недоброжелателей, МВД держит всё под контролем, подчеркнул он.

Лукашенко избрали председателем Всебелоруского народного собрания
Лукашенко избрали председателем Всебелоруского народного собрания

Life.ru писал, что сегодня проходит заседание VII Всебелорусского народного собрания. В начале мероприятия Лукашенко затронул тему размещения ядерного оружия в стране. Он отметил, что Белоруссия установила на своей территории ЯО так же, как это делают США в Европе. Белорусский лидер также подчеркнул, что применение боеприпасов — это только его с российским коллегой Владимиром Путиным дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Украина
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров