Лукашенко: Белоруссия разместила у себя ядерное оружие, как и США в Европе

Белоруссия разместила на своей территории тактическое ядерное оружие так же, как это делают США в Европе, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, американцы держат вооружение на авиабазах в Нидерландах, Италии, Германии, Турции и Бельгии.

"В военной терминологии это называется ударно-наступательная возможность. Ударно-наступательные компоненты — не оборонительные. Какие к нам вопросы? Что так возбудились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?" — заявил белорусский лидер на заседании VII Всебелорусского народного собрания.