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24 апреля, 15:18

Лукашенко: Белоруссия разместила у себя ядерное оружие, как и США в Европе

Белоруссия разместила на своей территории тактическое ядерное оружие так же, как это делают США в Европе, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, американцы держат вооружение на авиабазах в Нидерландах, Италии, Германии, Турции и Бельгии.

"В военной терминологии это называется ударно-наступательная возможность. Ударно-наступательные компоненты — не оборонительные. Какие к нам вопросы? Что так возбудились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?" — заявил белорусский лидер на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Президент республики отметил, что США с каждым годом наращивают наступательные возможности, в том числе размещая армию и вооружение в Европе на постоянной основе.

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Напомним, год назад президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссии завершается строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. В мае министры обороны государств подписали документы о его размещении. Несмотря на нахождение вооружения в другой стране, контроль за ЯО остаётся у РФ.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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