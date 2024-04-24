Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия — это его с Путиным дело

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия — это только его с российским коллегой Владимиром Путиным дело. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос, прописан ли механизм использования ЯО в новой военной доктрине.

"Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся: как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано", — сказал белорусский лидер.