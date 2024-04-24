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24 апреля, 15:30

Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия — это его с Путиным дело

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия — это только его с российским коллегой Владимиром Путиным дело. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос, прописан ли механизм использования ЯО в новой военной доктрине.

"Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся: как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко высказался о месте хранения российских ядерных боеголовок в Белоруссии
Лукашенко высказался о месте хранения российских ядерных боеголовок в Белоруссии

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссии завершается строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. 25 мая министры обороны государств стран подписали документы о его размещении. Несмотря на территориальное расположение, контроль за ЯО остаётся у РФ.

Александра Мышляева
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