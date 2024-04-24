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24 апреля, 12:53

"Подмяли под себя все ресурсы": Лукашенко уличил в воровстве всех украинских президентов

Лукашенко: Каждый президент Украины обворовывал и грабил собственную страну

Каждый президент Украины во время своего срока занимался разграблением собственной страны. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на заседании Всебелорусского народного собрания в Минске.

"Земля [Украины] плодородная, вся таблица Менделеева. Живи, радуйся и богатей. И богатели. Только очень немногие. В лучших традициях демократии олигархи и власть держащие подмяли под себя все ресурсы. <...> С первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали", высказался белорусский лидер.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как во время недавно состоявшегося визита в Российскую Федерацию Лукашенко заявил, что ни Россия, ни Беларусь не желают страданий братскому народу Украины. Политик добавил, что это одна из основных тем, которая поднимается в разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным на тему украинского конфликта. Также белорусский лидер ответил журналистам на вопрос о потенциальном вступлении Минска в противостояние, заявив, что необходимости в этом нет сейчас и не предвидится в дальнейшем.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Юрий Лысенко
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