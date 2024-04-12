Лукашенко: Ни я, ни Путин не хотим страданий братского украинского народа 12 апреля, 14:35 Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Россию сообщил, что Москва и Минск очень не хотят видеть страдания братского украинского народа. Он рассказал, что обсуждает это с российским лидером во время продолжительных переговоров в Кремле.

"России сейчас нужна такая Беларусь — мирная, тихая, спокойная, которая делает своё дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся... Но я прямо говорю: ни я, ни Путин — мы вчера тоже эту проблему обсуждали — не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!" — пояснил белорусский лидер.

Он также ответил на вопрос журналистов о вероятности вступления Белоруссии в украинский конфликт. По убеждению Лукашенко, такой необходимости нет и не будет.

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия могла бы стать третьей силой в конфликте Москвы и Киева. По его словам, всем сейчас нужна спокойная и миролюбивая Украина. Глава республики добавил, что Владимир Зеленский пытается цеплять жителей Белоруссии и "пристёгивать их непонятно к каким процессам".

Авторы Татьяна Миссуми