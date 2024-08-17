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Регион
17 августа, 14:00

"Эпоха уходит в прошлое": Лукашенко заявил о конце западного доминирования

Лукашенко заявил о конце западного доминирования

Период доминирования западных стран подходит к концу, сейчас наступает время многополярного мира. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите "Голос глобального Юга".

"Эпоха западного господства уходит в прошлое. Центр глобального прогресса, экономической гравитации, да и принятия политических решений смещается на Юг и Восток. Это требует от нас активнее проявлять лидерство в международных делах", — цитирует слова белорусского лидера агентство БелТА.

Как подчеркнул Лукашенко, Запад продолжает провоцировать конфликты, из-за которых появляются миллионы беженцев, а потом обвиняет глобальный Юг и Минск в миграционном кризисе. Истинная причина, считает глава соседней республики, заключается в выкачивании ресурсов и навязывании развивающимся странам системы неэквивалентного обмена. Белорусский лидер также добавил, что в настоящее время многие регионы страдают от войн и конфликтов, а огромную выгоду от этого получают транснациональные корпорации. Однако без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий никакое развитие мира попросту невозможно, убеждён Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что во многих бывших колониях сохраняется экономическая и технологическая зависимость от бывших империй. В связи с чем президент Белоруссии обратил внимание на важность развития экономики как основы суверенитета.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад готов пойти на сделку с любым злом ради сохранения господства. Он отметил, что сегодня как никогда важен голос всех, кто выступает в защиту мира, стремится к сотрудничеству, а также поддерживает глобальное равенство.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
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