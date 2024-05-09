Лукашенко: Запад готов пойти на сделку с любым злом ради сохранения господства

Запад, как и в начале 1940-х годов, готов пойти на сделку с любым злом ради сохранения господства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественной церемонии в честь Дня Победы в центре Минска.

"Ужасающий опыт апологетов поверженного Третьего рейха уже нашёл там своих последователей. Он получил новое прочтение и красивую обёртку. Нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и чёрных рубашках, а действуют гораздо более тонко и изощрённо", — сказал белорусский лидер.

По его словам, диалог и сотрудничество Запад отвергает с порога, а во главу всего ставит собственную выгоду и богатство. Это хорошо видно на примере событий на Украине, в Сирии, секторе Газа и других горячих точках, подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что сегодня как никогда важен голос всех, кто выступает в защиту мира, стремится к сотрудничеству, а также поддерживает глобальное равенство.