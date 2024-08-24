Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 06:00

"Альтернативы нет": Лукашенко призвал украинцев начать говорить "на языке мира"

Лукашенко заявил, что не видит альтернативы мирным переговорам по Украине

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Альтернативы переговорам по урегулированию конфликта на Украине нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Незалежной по случаю Дня независимости. Текст обращения публикует пресс-служба главы государства.

«В сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. Другой альтернативы нет», — отметил он.

По словам президента, республика продолжит делать всё возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе. Лукашенко также напомнил, что белорусы и украинцы долгое время "находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами", и их объединяют общая судьба, родственные связи и стремление ладить с соседями. В завершении глава государства пожелал жителям Незалежной мира, согласия в обществе и благополучия.

Политолог раскрыл, как Лукашенко одним заявлением ослабил ВСУ
Политолог раскрыл, как Лукашенко одним заявлением ослабил ВСУ

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина пытается толкнуть Россию на применение ядерного оружия. По словам президента Белоруссии, Запад только этого и ждёт, ведь тогда Москва лишится всех союзников.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров