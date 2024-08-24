"Альтернативы нет": Лукашенко призвал украинцев начать говорить "на языке мира"

Альтернативы переговорам по урегулированию конфликта на Украине нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Незалежной по случаю Дня независимости. Текст обращения публикует пресс-служба главы государства.

«В сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. Другой альтернативы нет», — отметил он.

По словам президента, республика продолжит делать всё возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе. Лукашенко также напомнил, что белорусы и украинцы долгое время "находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами", и их объединяют общая судьба, родственные связи и стремление ладить с соседями. В завершении глава государства пожелал жителям Незалежной мира, согласия в обществе и благополучия.