Лукашенко: Киев пытается толкнуть Россию на применение ядерного оружия
Нападение ВСУ на Курскую область может подтолкнуть Россию на принятие ассиметричных мер, в частности, на применение ядерного оружия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины — попытка толкнуть РФ на асимметричные действия. Допустим, на применение ядерного оружия", — сказал он в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
По словам белорусского лидера, на Украине и на Западе "были бы рады", если бы российская сторона применяла тактическое ядерное вооружение, поскольку в этом случае Москва бы лишилась всех своих союзников.
Также в этом же интервью Лукашенко заявил, что Киев, устроив операцию в Курской области, "идёт на повышение ставок", чтобы при возвращении к переговорному процессу украинская сторона смогла занять более сильную позицию. Вместе с тем он обратил внимание на то, что Незалежная держит на границе с Белоруссией более 120 тысяч военных. При этом, по словам Лукашенко, белорусско-украинская граница в настоящее время "заминирована как никогда", поэтому ВСУ смогут её пройти лишь с огромными потерями.
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