Лукашенко: Киев пытается толкнуть Россию на применение ядерного оружия

Нападение ВСУ на Курскую область может подтолкнуть Россию на принятие ассиметричных мер, в частности, на применение ядерного оружия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины — попытка толкнуть РФ на асимметричные действия. Допустим, на применение ядерного оружия", — сказал он в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

По словам белорусского лидера, на Украине и на Западе "были бы рады", если бы российская сторона применяла тактическое ядерное вооружение, поскольку в этом случае Москва бы лишилась всех своих союзников.