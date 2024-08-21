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20 августа, 23:19

Политолог раскрыл, как Лукашенко одним заявлением ослабил ВСУ

Политолог Золотарёв: ВСУ приходится снимать резервы на фоне слов Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

ВСУ приходится снимать и без того скудные резервы с фронта после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о нарушивших границу республики со стороны Украины порядка десяти ударных дронов. Об этом сообщил украинский политолог Андрей Золотарёв в эфире YouTube-канала "Политика". Он обратил внимание, что белорусский лидер дал указания усилить группировки войск на границе.

"Эти заявления заставляют растаскивать и без того небольшие наши резервы", — сообщил Золотарёв.

Эксперт обратил внимание, что положение ВСУ на Покровском и Торецком направлениях на грани катастрофы. К тому же появляется необходимость перебрасывать ценные резервы на северную границу. На этом фоне дорог каждый батальон, заявил Золотарёв.

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Ранее Лукашенко обратил внимание на то, что Украина держит на границе с Белоруссией более 120 тысяч военных. При этом, по его словам, белорусско-украинская граница в настоящее время "заминирована как никогда", поэтому ВСУ смогут её пройти лишь с огромными потерями.

Анатолий Симоненко
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