Президент Белоруссии Александр Лукашенко первым из руководителей государств ввёл в информационное пространство тезис: а что будет, если Зеленский сбежит из Украины, бросив страну в критической ситуации. Такой вариант экспертами обсуждается с самого начала СВО, однако об этом впервые говорит руководитель государства. Это уже совсем другой уровень, считает политолог Дмитрий Еловский.

Смысл посыла Лукашенко очень простой: Зеленскому некуда бежать, а значит, ему придётся принять полную ответственность за последствия СВО для Украины. В том числе и за причины СВО: намеренный срыв Украиной Минского процесса, многолетние обстрелы Новороссии и многое другое Политолог Дмитрий Еловский

По его словам, для Украины последствия СВО будут крайне негативными с учётом общей ситуации и стратегий всех игроков. И здесь есть второй слой, подчеркнул политолог, на который Лукашенко намекает. Он, по сути, даёт понять Зеленскому, что ему вообще лучше уйти со своего поста до подписания мирного договора, воспользовавшись тем, что его срок истёк, добавил эксперт. Тогда уже новый глава государства сможет начать с чистого листа и выйти на переговоры с Россией, исходя из реалий на земле, а не из того, что Зеленский наобещал до того. Скорее всего, и для преемника это кончится плохо, но это уже другой вопрос, отметил специалист.

"Главное, что сейчас, по сути, только Зеленский является препятствием к переговорам. Западные страны уже полгода двигаются по этому треку. До Курска и президент России неоднократно говорил, что наша страна открыта к переговорам. Только Зеленский сопротивлялся, несмотря на ухудшающуюся ситуацию на фронте, в экономике и в социально-политической сфере", — добавил Еловский в беседе с Life.ru.

Собеседник издания отметил, что лидер киевского режима начал самоубийственную операцию в Курской области, чтобы заблокировать мирный процесс, продолжая кидать своих сограждан в топку военных действий.

Он явно понимал, что реакция Путина будет жёсткой, какой она в итоге и стала. Так что суть посыла Лукашенко Зеленскому: уходи сейчас, пока не поздно Дмитрий Еловский Политолог

Напомним, Лукашенко поразмышлял над перспективами Владимира Зеленского в большой политике. Как заявил белорусский лидер, даже руководитель Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов* может организовать убийство главы киевского режима. Он также напомнил, что ранее Зеленский до своего прихода в политику "занимался неизвестно чем", поэтому ко многому не готов.