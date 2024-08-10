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Регион
10 августа, 14:29

Лукашенко назвал белорусам свою главную задачу

Лукашенко назвал своей главной задачей не допустить конфликта в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает своей приоритетной задачей во главе государства не допустить конфликта. Белорусский лидер сказал об этом во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района, его цитирует "СБ. Беларусь сегодня".

"Моя главная задача — не допустить конфликта в стране. Нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами", — сказал собравшимся глава республики.

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Белорусский лидер считает, что у страны есть масса других вопросов, которые необходимо решать, помимо ведения конфликта с соседними государствами.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что белорусы не должны переживать из-за возможности боевых действий в отношении страны. На данный момент, по его словам, у Минска есть чем ответить недоброжелателям. Лукашенко призвал граждан успокоиться, жить и работать спокойно. А если и будет какое-то обострение, президент пообещал "задолго" проинформировать об этом население.

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Life.ru

Наталья Афонина
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