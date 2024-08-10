Лукашенко назвал белорусам свою главную задачу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает своей приоритетной задачей во главе государства не допустить конфликта. Белорусский лидер сказал об этом во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района, его цитирует "СБ. Беларусь сегодня".

"Моя главная задача — не допустить конфликта в стране. Нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами", — сказал собравшимся глава республики.

Белорусский лидер считает, что у страны есть масса других вопросов, которые необходимо решать, помимо ведения конфликта с соседними государствами.