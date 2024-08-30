Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 04:52

На «козла» и к роднику: Сосед Лукашенко рассказал о визите Путина

Сосед Лукашенко рассказал о визите Путина на малую родину президента Белоруссии

Александр Лукашенко и Владимир Путин . Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Александр Лукашенко и Владимир Путин . Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Президент России Владимир Путин посетил агрогородок Александрия в Белоруссии в рамках своего визита к белорусскому президенту Александру Лукашенко. Этот случай, как рассказал местный житель и сосед белорусского лидера Геннадий Николаенко РИА «Новости», имел место в 2018 году после белорусско-российского форума регионов.

По словам мужчины, Путин и Лукашенко шли по дороге пешком, пока он занимался топкой бани и отдыхал на лавочке. Позже политики отправились на «козле» (старинный автомобиль ГАЗ-69. — Прим.Life.ru) к местному роднику «Трофимова криница», который был обустроен дедом белорусского лидера.

Сосед президента отметил, что родник пользуется популярностью у туристов и местных жителей, особенно в праздничные дни. Кроме того он подчеркнул, что благодаря Лукашенко была улучшена инфраструктура региона.

«Если бы не президент, у нас бы и дороги не было. А так дорога, асфальт, канализация, вода. Если бы не он, такого бы не было», — добавил он.

Напомним, сегодня белорусскому лидеру Александру Лукашенко исполняется 70 лет. Родился он в городке Копысь Витебской области, а вырос в агрогородке Александрия в Могилёвской области. Именно там он учился в местной школе. Президент не забывает свою малую родину и регулярно туда приезжает.

"Мы настолько близки": Лукашенко заявил об отсутствии разногласий с Путиным по Союзному государству
"Мы настолько близки": Лукашенко заявил об отсутствии разногласий с Путиным по Союзному государству

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что мирные переговоры по Украине должны основываться на положениях Стамбульского соглашения. Он поддержал предложение президента России Владимира Путина начать переговоры с тех же условий, что и на момент завершения обсуждений в Стамбуле, и призвал «развернуть тетрадку» с ранее согласованными пунктами.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров