На «козла» и к роднику: Сосед Лукашенко рассказал о визите Путина

Президент России Владимир Путин посетил агрогородок Александрия в Белоруссии в рамках своего визита к белорусскому президенту Александру Лукашенко. Этот случай, как рассказал местный житель и сосед белорусского лидера Геннадий Николаенко РИА «Новости», имел место в 2018 году после белорусско-российского форума регионов.

По словам мужчины, Путин и Лукашенко шли по дороге пешком, пока он занимался топкой бани и отдыхал на лавочке. Позже политики отправились на «козле» (старинный автомобиль ГАЗ-69. — Прим.Life.ru) к местному роднику «Трофимова криница», который был обустроен дедом белорусского лидера.

Сосед президента отметил, что родник пользуется популярностью у туристов и местных жителей, особенно в праздничные дни. Кроме того он подчеркнул, что благодаря Лукашенко была улучшена инфраструктура региона.

«Если бы не президент, у нас бы и дороги не было. А так дорога, асфальт, канализация, вода. Если бы не он, такого бы не было», — добавил он.

Напомним, сегодня белорусскому лидеру Александру Лукашенко исполняется 70 лет. Родился он в городке Копысь Витебской области, а вырос в агрогородке Александрия в Могилёвской области. Именно там он учился в местной школе. Президент не забывает свою малую родину и регулярно туда приезжает.