«Всегда за него голосую»: Земляк Лукашенко рассказал, как относится к президенту Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является отличным лидером, другого главы государства гражданам республики не нужно. Об этом рассказал житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко.

Лукашенко сегодня, 30 августа, исполняется 70 лет. Глава государства вырос в Александрии: там он учился и часто приезжает погостить на малую родину. Белорусского лидера любят все соседи, отметил мужчина. Когда глава страны летит на вертолёте, все ему машут руками.

«Хороший президент. Конечно, всё время за него голосую. Земляк. Как не голосовать? Всегда голосуем. Все», — приводит РИА «Новости» слова Николаенко.

Сосед Лукашенко отметил, что ему нравится требовательность главы республики к своим подчинённым. По его словам, тот всё держит в своих руках, иначе не было бы никакого порядка. Также Николаенко дополнил, что собирается голосовать за Лукашенко в следующем году, если он будет баллотироваться в президенты. По словам мужчины, политику подвластно обеспечить в Белоруссии мир и порядок.

«Так хоть войны не будет. А то другого поставь — всякое может быть», — указал Николаенко, отметив, что другой президент гражданам Белоруссии и не нужен.