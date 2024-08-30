Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры также обсудили вопросы развития сотрудничества наших стран.

«Всегда за него голосую»: Земляк Лукашенко рассказал, как относится к президенту Белоруссии

«Всегда за него голосую»: Земляк Лукашенко рассказал, как относится к президенту Белоруссии

Напомним, 30 августа Александр Лукашенко отмечает 70-й день рождения. Владимир Путин уже поздравил своего коллегу, отметив, что, будучи президентом Белоруссии, он снискал высокий авторитет как настоящий патриот и мудрый политик, даже в непростых ситуациях действуя взвешенно и дальновидно. Также глава государства наградил коллегу орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой РФ.