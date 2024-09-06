В Польше так и не нашли прилетевший с Украины дрон, который искали 10 дней
Генерал Клиш: Украинский БПЛА, который искали 10 дней, не пролетал над Польшей
Воздушный объект, который спровоцировал многодневные поиски на территории Польши, скорее всего, не пересекал границы страны. Об этом сообщил оперативный командующий Вооружёнными силами страны генерал Мачей Клиш. Он уточнил, что информация о вхождении в польское небо украинского БПЛА не подтвердилась.
10 дней назад польские военные подняли авиацию по тревоге, когда над их территорией появился неопознанный воздушный объект. В поисках участвовали сотни военнослужащих, а также охотники, вертолеты и дроны. Работы продолжались до этого четверга, когда поисковые операции были прекращены. Генерал рассказал, что сразу после получения данных о воздушном объекте были предприняты все возможные меры.
«Я направил дежурные авиационные средства для визуального поиска объекта. Реализовал наземные поиски, проанализировал спутниковые снимки, провёл анализ данных радиолокационных станций», — приводит его слова RMF-24.
По результатам проведённых проверок и анализов польские военные пришли к выводу, что объект, возможно, не пересёк границы Польши. Генерал подчеркнул, что на текущий момент вероятность нарушения воздушного пространства Польши 26 августа считается очень низкой.
Напомним, ранее сообщалось, что польские военные почти две недели занимались поисками беспилотника, который якобы пересёк границу с Украины. Заместитель пресс-секретаря оперативного командования видов ВС Польши Эва Злотницкая уточнила, что авиация была поднята по тревоге в позапрошлый понедельник после сообщения о неопознанном дроне.
Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Alieksieiev