Грызня в Варшаве: Президент Польши обвинил премьера в сотрудничестве с Россией

Дуда отреагировал на сообщения о том, что задержанный в Польше по подозрению в шпионаже гражданин России Павел Рубцов, которого впоследствии обменяли, мог в рамках ознакомления с материалами дела получить доступ к секретным документам. Польский лидер назвал эту ситуацию «курьёзной», так как тогда силовики уже прекрасно знали, что россиянин якобы является «российским агентом». В этой связи Дуда напомнил о давнем соглашении между спецслужбами республики и РФ, указав, что в то время у власти был Туск.