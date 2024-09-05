Грызня в Варшаве: Президент Польши обвинил премьера в сотрудничестве с Россией
Президент Польши Дуда обвинил премьера Туска в сотрудничестве с ФСБ
Анджей Дуда и Дональд Туск. Обложка © ТАСС / ЕРА, АР
Польский лидер Анджей Дуда обвинил премьера Дональда Туска в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Президент Польши сослался на соглашение с ФСБ, которое было заключено предыдущим правительством в 2012 году.
Дуда отреагировал на сообщения о том, что задержанный в Польше по подозрению в шпионаже гражданин России Павел Рубцов, которого впоследствии обменяли, мог в рамках ознакомления с материалами дела получить доступ к секретным документам. Польский лидер назвал эту ситуацию «курьёзной», так как тогда силовики уже прекрасно знали, что россиянин якобы является «российским агентом». В этой связи Дуда напомнил о давнем соглашении между спецслужбами республики и РФ, указав, что в то время у власти был Туск.
«В 2012 году было заключено соглашение между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ РФ о сотрудничестве. Это происходило, когда у власти был премьер-министр Дональд Туск, и он выразил на это согласие. Неужели это сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит», — приводит его слова Rzeczpospolita.
Как сообщал Life.ru, 1 августа в РФ вернулись наши соотечественники в результате обмена с Западом. В список приехавших вошли отбывавший пожизненный срок в Германии Вадим Красиков, а также Роман Селезнёв, Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В аэропорту вернувшихся лично встретил глава государства Владимир Путин.