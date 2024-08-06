Польша ведёт с Белоруссией переговоры об освобождении журналиста Почобута
Польские власти подверглись критике местной оппозиции из-за того, что Варшава освободила по просьбе Соединённых Штатов гражданина РФ Павла Рубцова, но не обменяла его на журналиста польского происхождения Анджея Почобута, который сейчас находится в белорусской тюрьме. В связи с этим глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера в эфире телеканала TVN заявил, что Польша ведёт по этому вопросу переговоры с Белоруссией.
"От нынешнего обмена заключёнными Польша имеет гораздо более серьёзную пользу, чем от Рубцова, сидевшего под стражей два с половиной года", — сообщил высокопоставленный чиновник.
По его словам, тема освобождения Почобута поднималась как при предыдущем польском правительстве, так и при нынешнем кабинете министров. Он отметил, что это абсолютный приоритет для Варшавы, а переговоры по этому поводу сегодня идут другим путём.
Сивер подчеркнул, что ключи к свободе Почобута могут лежать в других странах. Он также напомнил о недавнем визите президента Анджея Дуды в Китай.
Ранее Life.ru писал, что крупный обмен заключёнными с участием России, США, ФРГ, Белоруссии и Словении состоялся 1 августа. В нашу страну вернулись Вадим Красиков, находившийся в заключении в Германии, Артём и Анна Дульцевы (Словения), Михаил Микушин (Норвегия), Павел Рубцов (Польша), Роман Селезнёв (США), Владислав Клюшин (США) и Вадим Конощёнок (США). В аэропорту Внуково их лично встретил российский лидер Владимир Путин.
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