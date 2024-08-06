Польша ведёт с Белоруссией переговоры об освобождении журналиста Почобута

Польские власти подверглись критике местной оппозиции из-за того, что Варшава освободила по просьбе Соединённых Штатов гражданина РФ Павла Рубцова, но не обменяла его на журналиста польского происхождения Анджея Почобута, который сейчас находится в белорусской тюрьме. В связи с этим глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера в эфире телеканала TVN заявил, что Польша ведёт по этому вопросу переговоры с Белоруссией.

"От нынешнего обмена заключёнными Польша имеет гораздо более серьёзную пользу, чем от Рубцова, сидевшего под стражей два с половиной года", — сообщил высокопоставленный чиновник.

По его словам, тема освобождения Почобута поднималась как при предыдущем польском правительстве, так и при нынешнем кабинете министров. Он отметил, что это абсолютный приоритет для Варшавы, а переговоры по этому поводу сегодня идут другим путём.