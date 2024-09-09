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9 сентября, 07:39

Белорусская армия укрепляет границу с Украиной из-за 30-тысячного войска

Совбез Белоруссии усилил охрану и оборону госграницы допчастями на юге страны

Белорусское руководство приняло решение усилить охранные и оборонные меры, чтобы исключить возможность неожиданного нападения со стороны южной границы. Об этом рассказал госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович, слова которого передает «Национальная оборона».

По его словам, оборону границы укрепили, в том числе, с помощью отмобилизования развёртывания дополнительных подразделений Белорусской армии и других воинских формирований.

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Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и балтийские государства увеличили свои военные группировки возле границы с Минском. По его словам, количество военнослужащих там достигает уже около 17 тысяч. А группировка войск ВСУ у границы насчитывает около 14 тысяч бойцов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Владимир Озеров
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