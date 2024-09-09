Белорусская армия укрепляет границу с Украиной из-за 30-тысячного войска

Белорусское руководство приняло решение усилить охранные и оборонные меры, чтобы исключить возможность неожиданного нападения со стороны южной границы. Об этом рассказал госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович, слова которого передает «Национальная оборона» .

По его словам, оборону границы укрепили, в том числе, с помощью отмобилизования развёртывания дополнительных подразделений Белорусской армии и других воинских формирований.