«Удар под дых Москве»: В Раде призвали напасть на Белоруссию

Киеву следует перенести вооружённые действия не только на территории Курской, Брянской и Белгородской областей, но и в Белоруссию. С таким предложением выступил депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда.

«Если относительно небольшие подразделения ВСУ зайдут, белорусская армия сложит оружие. Это не убеждение, это знание», — сказал парламентарий, выступая на форуме в Вильнюсе, который организовали сбежавшие российские оппозиционеры.

Дунда считает, что нападение на Белоруссию будет «большим ударом под дых Москве».