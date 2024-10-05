«Удар под дых Москве»: В Раде призвали напасть на Белоруссию
Депутат Рады Дунда призвал перенести вооружённые действия в Белоруссию
Киеву следует перенести вооружённые действия не только на территории Курской, Брянской и Белгородской областей, но и в Белоруссию. С таким предложением выступил депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда.
«Если относительно небольшие подразделения ВСУ зайдут, белорусская армия сложит оружие. Это не убеждение, это знание», — сказал парламентарий, выступая на форуме в Вильнюсе, который организовали сбежавшие российские оппозиционеры.
Дунда считает, что нападение на Белоруссию будет «большим ударом под дых Москве».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нападение на его страну чревато третьей мировой войной. Он также подчеркнул, что власти сделают всё, чтобы на территории республики не было вооружённого конфликта.
Telegram / V_Zelenskiy_official