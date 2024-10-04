В ФСБ раскрыли попытки США расширить боевых действий с Украины на Белоруссию и Молдавию

США и их партнёры в НАТО, в частности Великобритания, воздействуют на безопасность Содружества Независимых Государств (СНГ) по шести направлениям. Они хотят расширить зону боевых действий украинского кризиса на Белоруссию и Молдавию, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Бортников акцентировал внимание на провокации Киева и его кураторов около белорусских границ. ВСУ стали активно отправлять дроны на территорию республики, а также вербовать граждан в националистические формирования в составе украинских войск.



«Непосредственно на постсоветском пространстве указанные враждебные действия выражаются в целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию», — указал директор ФСБ на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в столице Казахстана Астане.

Бортников добавил, что страны Запада специально оттягивают мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном, чтобы создать длительную нестабильность в Закавказье. Кроме того, Запад провоцирует террористическую экспансию с афганского направления в Центральную Азию, а ещё использует террористические организации, чтобы они в лице якобы трудовых мигрантов, попадали в Россию.

Директор ведомства уточнил, что США и их партнёры спонсируют и координируют действия различных антиконституционных сил в республиках СНГ. Также они поощряют сепаратизм, межнациональное и межрелигиозное противостояние, блокируют торгово-экономические и культурно-исторические связи в СНГ.