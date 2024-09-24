«Главный противник мира»: Полянский раскрыл роль Британии в продолжении конфликта на Украине
Полянский: Великобритания играет заметную роль в саботаже мира на Украине
Власти Великобритании неустанно саботируют идеи завершения конфликта на Украине. Сегодня Лондон выступает в качестве «главного противника мира», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РИА «Новости».
«Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия в Украине. Сейчас она главный противник мира», — сказал дипломат.
Также зампред вспомнил, как британский премьер Борис Джонсон в 2022 году помешал заключению мира в Стамбуле. Позиция Лондона, по мнению дипломата, объясняется давней тенденцией к русофобии, которая сейчас находится на пике.
Недавно Великобритания расширила санкционный список. В него попали десять российских нефтяных танкеров. В Лондоне уверены, что эти суда «вовлечены в деятельность», якобы подрывающую целостность Украины.
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