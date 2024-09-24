Власти Великобритании неустанно саботируют идеи завершения конфликта на Украине. Сегодня Лондон выступает в качестве «главного противника мира», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РИА «Новости».

«Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия в Украине. Сейчас она главный противник мира», — сказал дипломат.

Также зампред вспомнил, как британский премьер Борис Джонсон в 2022 году помешал заключению мира в Стамбуле. Позиция Лондона, по мнению дипломата, объясняется давней тенденцией к русофобии, которая сейчас находится на пике.