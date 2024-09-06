Задержанный в Белоруссии японский шпион признался в связях с США и Украиной

Задержанный в Гомеле японский шпион Масатоси Наканиси заявил, что собранные им данные могли быть использованы Украиной или США для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии. Признание иностранного агента приводит гостелеканал «Беларусь 1».

«Те фото, что я сделал недалеко от украинской границы, где мосты и железная дорога, могли быть использованы США или Украиной для возможной атаки. Я думаю, что они могли нанести ракетный удар по территории Беларуси», — сообщил японец.

По его словам, «между США и Японией очень тесные связи». Он заявил, что раскаивается в своем поступке, и считает, что его действия навредили безопасности Белоруссии. Тем временем установлено, что Наканиси сделал более 9 тысяч точных фото мостов, дорог, железнодорожных путей, военных и логистических объектов возле белорусско-украинской границы. Один из резервных каналов для передачи информации был в посольстве Японии в Минске.