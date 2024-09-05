Задержанному в Белоруссии японцу предъявлено обвинение в агентурной деятельности

Сотрудник японских спецслужб Масатоси Наканиси, который накануне был задержан в Белоруссии, обвиняется в агентурной деятельности. Как сообщил начальник следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) Константин Бычек, иностранец признался в нарушении закона.

«Наканиси предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 358-1 (агентурная деятельность) УК Республики Беларусь. Обвиняемый содержится в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничает со следствием и даёт подробные показания о своей противоправной деятельности», — пояснил представитель ведомства в эфире телеканала «Беларусь-1».