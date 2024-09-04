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4 сентября, 17:00

Агент японских спецслужб попался в Белоруссии на сборе военных данных

АТН: В Белоруссии задержали агента спецслужб Японии

Японский агент, пойманный в Белоруссии. Обложка © Телеканал «Беларусь 1»

Японский агент, пойманный в Белоруссии. Обложка © Телеканал «Беларусь 1»

В Белоруссии полицейские впервые задержали сотрудника спецслужб из Японии. Об этом сообщается в Агентстве Телевизионных Новостей (АТН) Белтелерадиокомпании.

В Белоруссии пресекли деятельность японских спецслужб. Видео © Телеканал «Беларусь 1»

По информации СМИ, японец собирал в Белоруссии информацию о военной инфраструктуре, ситуации на границе с Украиной и разведывал обстановку внутри страны.

«Пойман агент, подданный Японии, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съёмкой военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Японский агент рассказал, что его действия «могут быть опасны для Белоруссии».

Лукашенко поручил решительно пресекать работу в Белоруссии иностранных спецслужб
Лукашенко поручил решительно пресекать работу в Белоруссии иностранных спецслужб

Напомним, что ещё в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании более 30 пособников иностранных спецслужб в республике и призвал всех ответственных усилить работу по противодействию диверсантам. Белорусский лидер отмечал, что на Западе хотят разорвать единство РФ и его страны, поэтому у Москвы и Минска «спокойной жизни не будет» в ближайшем будущем.

Дарья Нарыкова
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